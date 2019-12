Alberi crollati a Napoli | l’agronomo | “Sbagliate potature | non è solo colpa del maltempo”

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di domenica 22 dicembre 2019) L'agronomo Giuseppe Esposito, consulente micologo dell'Asl Na 1: "Moltisono stati messi a dimora senza avere terreno sufficiente per la crescita. Le radici sono costrette a farsi largo nell'asfalto. Il Comune dovrebbe eseguire lealmeno due volte all'anno, ma spesso non lo fa. Glialti non sono adeguati per. Le scelte giuste? Le palme di via Marina e gli ulivi dell'Aeroporto".

infooggi : Maltempo: alberi crollati per raffiche a 100km/h a Cosenza - Notiziedi_it : Bomba d’acqua su Roma, chiusi i parchi e ville storiche: numerosi alberi crollati - NuntioVobis : RT @rep_roma: Bomba d'acqua su Roma, chiusi i parchi e ville storiche: numerosi alberi crollati [aggiornamento delle 11:48] -