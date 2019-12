A che punto è in Italia la battaglia per i pagamenti digitali

Leggi la notizia su agi

(Di domenica 22 dicembre 2019) Secondo molti operatori il 2020 rappresenterà l'anno di maturità per icon la loro definitiva affermazione come trend strategico per il settore bancario. Con l'entrata in vigore nel settembre 2019 della PSD2, la nuova direttiva europea sull'open banking e i, si è concluso un primo ciclo di investimenti e di sviluppi tecnologici che ha favorito la creazione di un panorama economico composto da attori bancari e non, pronti a competere e collaborare tra loro per offrire all'utilizzatore finale servizi innovativi e trasversali. Significa che finalmente, sul fronte dei, l'non sarà più un Paese emergente, come sostiene Paypal? Ne abbiamo parlato con Lorenzo Greco, country manager di Dxc Technology, brand nato dalla fusione tra Csc ed Enterprise Services della Hewlett Packard Enterprise (Hpe), nuovo ...

PE_Italia : ?'In uno scenario internazionale sempre più frammentato l’Unione europea rappresenta un punto di equilibrio e l’anc… - Confindustria : .@stefanpan1: Positivo il lavoro che stiamo facendo con il Ministro De Micheli sulle #infrastrutture. Ci sono 35 mi… - SalernoSal : Io credo che Lorenzo Pellegrini sia un vero punto di riferimento per tutti i progressisti. #FiorentinaRoma -