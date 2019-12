A Cautano la magia di “Natale al Borgo”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Bn) – Per due giornisi trasformerà in un magico borgo natalizio. Venerdì 27 e sabato 28 dicembre, a partire dalle ore 18.00, street food, musica ed artisti di strada animeranno i vicoli del centro per la manifestazione “-Natale alpromossa dall’associazione Pianeta Sannio in collaborazione con l’amministrazione comunale di, il Forum dei Giovani di, il Parco Regionale Taburno-Camposauro ed il CESVOB di Benevento. L’occasione per vivere in uno dei borghi più belli del Sannio tutta ladel Natale e scoprire la bellezza ed il fascino di luoghi incontaminati, circondati da una moltitudine di stimoli sensoriali, alla scoperta di sapori antichi ed odori evocativi che conducano in un viaggio esperienziale unico nel suo ...

