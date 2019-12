25 segnali che vi state innamorando o lo siete già

Leggi la notizia su vanityfair

(Di domenica 22 dicembre 2019) Non vi sentite costantemente in pericoloTutto sembra superfacileNon dovete per forza programmare appuntamenti divertentiParlate di cose che farete insieme in futuro, senza realizzare cheparlando del futuroQuando dite "Mi manchi", è perché vi manca davvero dopo solo un giorno di distanzaNon riuscite a ricordare l'ultima volta che avete pensato al vostro exLe cose che di solito odiate sembrano piacevoli e anche divertenti se lefacendo con luiNon vi pesa fare piccoli sacrifici per luiÈ il pensiero bello, quando tutto il resto fa penaVi sentite al sicuro quandocon luiNon avete remore nel mostrarvi per comedavveroVedete le cose con i suoi occhiLui è la vostra personaNonpreoccupate di "spaventarlo"Le piccole cose, come l'andare al supermercato, sono più belle insieme a luiA volte vi infastidisce da morire, ma non vorreste perderlo per nulla al mondoNon ...

c_appendino : Qualità della vita: secondo il rapporto de Il Sole 24 Ore, Torino sale di 5 posizioni rispetto al 2018 e realizza i… - c_appendino : #Torino è stata vittima della crisi più di altre Città, ma sta dimostrando che ha tutte le carte in regola per alza… - pas_alb : @marco_gervasoni Sottoscrivo parola per parola le indicazioni di Bossi. Tre avvertimenti, anche coi segnali luminos… -