17 autisti drogati alla guida degli autobus a Roma dal 2018 a oggi Atac li licenzia

(Di domenica 22 dicembre 2019) Al primo giorno di lavoro, due conducenti dell’appena assunti, si sono presentati al volante del bus. Beccati dagli ispettori dell’anti-doping della municipalizzata, sono già stati messiporta. Lo riporta Il Messaggero.Uno dei due, peraltro, era appena stato “graziato” dsocietà del Campidoglio, perché durante il concorsone bandito dall’azienda, aveva omesso di avere avuto precedenti penali, condizione che la partecipata aveva chiesto di sapere in anticipo, già nella fase di selezione.Da gennaio, l’ha beccato 17che si erano messi al volante dopo avere fatto uso di sostanze varie, dcocacannabis. Sono statiti, come gli ultimi due, sorpresi praticamente in tandem all’inizio di dicembre, appena montati sul bus dopo il concorsone che ha reclutato 250 nuovi ...

