Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) Una vita all’Arsenal, uno dei migliori manager a cavallo tra gli ’90 e i 2000, protagonista degli ‘Invincibili’. Unolui, di paragoni delicati, ne può anche fare. Arseneriporta il Mundo Deportivo, incorona Mohamed Salah, stella del Liverpool campione d’Europa e che proprio oggi sfida il Flamengo in finale di Coppa del Mondo per club. L’allenatore francese, nel parlare dell’asso egiziano, lo ha paragonato a Leo Messi: “Mi piace quanto sia cresciuto. E’ uno che crea il gioco e opportunità eccezionali in attacco. Contro Monterrey ha fatto tocchi alla Messi, mi piace che un ragazzo capace di segnare così tanti gol sappia fare tanti assist. E’ un giocatore completo. Questo è ciò che tutti ammiriamo e quello che vorremmo dai nostri nostri giocatori”.L'articolonon sie fa un...

CalcioWeb : Wenger non si nasconde e fa un paragone delicato: 'Per me è come Messi' - - milanist77 : @_schiaffino__ @aliba__ Maggio 1994, un bel 3-0 al signor Wenger, grande Desailly. Quella foto mi accompagno per un… - supersonico1986 : @Michelelv_x5 Io personalmente penso che abbandonare l'idea di gioco di Wenger sia stata una follia, perchè dopo 20… -