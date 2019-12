Watford-Manchester United | probabili formazioni | pronostico e quote

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di sabato 21 dicembre 2019)Al Vicarage Road Stadium di, alle ore 15:00 di domenica 22 dicembre, scenderanno in campo. Lo scontro sarà valido per la 18esima giornata di Premier League. Iloggi occupa la coda della classifica con 9 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro il Liverpool per 2-0. La retrocessione si avvicina sempre di più e gli Hornets non riescono più a reagire. Finalisti di FA Cup solo pochi mesi fa, ora stanno portando avanti una stagione da incubo. Ilè sesto in classifica con 25 punti e nell’ultima partita giocata ha pareggiato in casa contro l’Everton per 1-1. Dopo un lungo periodo di appannamento, i Red Devils sembrano aver trovato la fiducia giusta e ora sono rientrati in corsa per un posto in Champions League. La ...

infoitsport : Pronostico Watford Vs Manchester United, Premier League 22-12-19 e Analisi - Fantacalciok : Diretta Watford – Manchester United: risultato e tabellino in tempo reale - Calciodiretta24 : Diretta Watford – Manchester United: risultato e tabellino in tempo reale -