Wanda Nara | scollatura esagerata | il selfie allo specchio manda tutti al tappeto

(Di sabato 21 dicembre 2019) Alla trasmissione ‘La repubblica delle donne’ la vulcanicaaveva parlato del marito Mauro Icardi, toccando anche argomenti ‘caldi’ come il sesso: “Dovrei provare a farlo prima della partita, ma Mauro è molto professionale e prima di giocare non fa niente. Solo dopo la partita se è andata bene, perché se va male non mi vuole neanche vedere”. Ed ancora su di lui: “Futuro alla Juventus? No. Il presente di Mauro è a Parigi, si trova benissimo lì e sta facendo dei gol pazzeschi come ha sempre fatto. L’unica cosa che mi interessa è la sua felicità e lui al PSG è molto felice”. Ora, la bellissima showgirl e modella argentina, volto del programma sportivo ‘Tiki Taka’, ha nuovamenteto in tilt i suoi fan con uno scatto decisamente molto interessante. Chissà i deboli di cuore come avranno reagito dinanzi a questa immagine ...

