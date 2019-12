Wall Street approva l’accordo Usa-Cina

Leggi la notizia su it.insideover

(Di sabato 21 dicembre 2019) Gli investitori dihanno tirato un sospiro di sollievo nella serata di ieri, dopo la chiusura in terreno positivo di tutti i maggiori indici azionari americani, con Dow Jones che ha raggiunto il suo massimo storico. Non hanno pesato soltanto i dati relativi alla crescita dell’industria americana che rispettato i valori attesi, assestandosi ad un +3,1% (fonte Agi), ma anche le notizie confortanti in arrivo da Pechino, con una distensione dei rapporti commerciali trae Stati Uniti. L’impatto è stato sentito anche dai principali indici europei, che hanno così chiuso la seduta in rialzo (compresa la borsa italiana di Milano, +1,4%). La smussate tensioni tra i due colossi mondiali incoraggia i mercati che possono sperare in questo modo in una ripresa dei consumi e delle produzioni per il 2020. Dopo un anno passato nell’incertezza, gli investitori sembrano ...

