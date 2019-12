Vodafone | TIM e Wind | ricarichi 10 euro ma te ne ritrovi 9 | stop alla pratica illecita

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) La delibera dell’Autorità garante delle comunicazioni definisce questo tipo di attività, diffidando i tre operatori dal continuare a proporre questa tipologia di ricarica che sottrae uned è assimilabile alle tariffe a 28 giorni: si tratta di pratiche per aumentare i ricavi ai danni degli utenti. Con una ricarica da 5 o da 10ci si ritrova un traffico pari a 4 o 9, con unperso nel processo. È la novità che tutti i principali operatori italiani – TIM,– hanno introdotto nel corso delle ultime settimane e che ha portato a numerose proteste da parte degli utenti. La “scusa” è che quell’sottratto viene ripagato con dei bonus offerti dagli operatori, come giga aggiuntivi o chiamate gratuite. Ma non a tutti interessano. Così, anche per il fatto che le ricariche normali non si trovano più in tabaccai ed edicole, gli utenti ...

