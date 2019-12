“Voce Libera” | nuovo progetto della Carfagna Berlusconi attacca | “Inutile”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di sabato 21 dicembre 2019) “L’Italia è stanca dell’eterno teatrino politico, di chi pensa che il Paese sia sempre in campagna elettorale e di chi pensa a fare l’influencer invece di far politica. Quello lasciamo che a farlo sia la Ferragni, che certo non pretende di governare il Paese”. Con queste parole ieri 20 dicembre a Roma, Maraha presentato il suo. L’associazione, un gruppo dove avranno spazio “donne e uomini di buona volontà”, è slegata dai partiti politici. La deputata ha infatti ribadito che non lascerà Forza Italia e che Voce Libera non correrà alle elezioni. Ma se in tanti hanno applaudito la sua iniziativa, c’è anche chi non ha apprezzato. Come Silvio, che ha definito la mossavicepresidenteCamera “inutile e divisiva”. La rispostaLa deputata non si è lasciata però andare allo sconforto, anzi. “Sarà ...

fattoquotidiano : Forza Italia, Berlusconi boccia l’associazione di Carfagna ‘Voce libera’: “Inutile e divisiva. Mi ha offerto presid… - fattoquotidiano : Carfagna lancia ‘Voce libera’: “Per Berlusconi inutile? Dimostreremo che non lo è”. Nel comitato anche Cottarelli:… - tablerider : RT @FranceBoe: @lucianacimino Un giornalista ben pagato è una voce libera. La conclusione è facile. -