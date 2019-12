Viviana Bazzani | l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi rivela | “Ho perso la vista

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 dicembre 2019) “Ricordo come se fosse ieri quella tragica e fredda notte d’inverno a Pescara di fine anni 90 che mi ha rovinato la vita perdendo per sempre e completamente lain seguito ad una colluttazione con un migrante albanese clandestino mentre ero con la volante per i controlli”. Arlo è l’exdell’Isola deiche in un comunicato ripreso da Dagospia ha deciso di raccontare questo episodio che ha cambiato la sua vita, avvenuto quando ancora era un’agente di polizia, prima della sua partecipazione al reality. “Perdonare questo giovane delinquente no – spiega oggi la-, ma comprenderlo si perché il problema immigrazione fuori controllo c’è sempre stata, negli anni 90 con gli sbarchi dall’Albania, ed oggi con gli sbarchi in sud Italia dall’Africa, ma su questo fenomeno ho le mie ...

