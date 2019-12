Vittima di stupro di gruppo risarcita solo con 4800 euro | Corte di Giustizia Ue fissa

Leggi la notizia su tpi

Il prossimo 2 marzo la Corte di Giustizia dell'Unione europea discuterà la causa intentata contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri da una donna di Torino che nel 2005 è stata vittima di sequestro di persona e violenza sessuale di gruppo. La ragazza, torinese di origini romene, è stata sequestrata appena maggiorenne da due connazionali che, dopo averla vista una sera in discoteca, l'hanno rapita e condotta in un casolare alle porte della città, dove l'hanno picchiata e violentata fino al mattino, abbandonandola poi per strada. I responsabili della violenza furono poi identificati ma fecero perdere le loro tracce. Per la vicenda, la giovane si è vista offrire un risarcimento da parte dello Stato di 4800 euro, nonostante in primo grado le fosse stata riconosciuta una somma maggiore.

