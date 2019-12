VIDEO Lorenzo Sommariva vince a Cervinia | Perathoner secondo | doppietta dell’Italia in

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019)ha vinto la gara divalida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di snowboardcross. L’azzurro è stato impeccabile per tutta la giornata sulle nevi italiane e ha fatto saltare il banco regalandosi un sabato memorabile, un totale tripudio tricolore dopo il trionfo di Michela Moioli tra le donne. Gara da incorniciare per il nostro portacolori che ha giganteggiato in finale e nel testa a testa finale è riuscito a battere Emanuelper un micidiale uno-due tutto italiano. Di seguito ildella vittoria didavanti a Emanuelnella gara di Cervinivia.ITALIA A: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse

imediciofficial : Lorenzo era chiamato Magnifico perché si circondò di grandi artisti e menti geniali. Qualche nome? Michelangelo, Bo… - imediciofficial : Lorenzo fece grande Firenze. Firenze fece grande il mondo. ?? #IMedici - 7thManSabres : RT @SoCalBillsMafia: #WPMOYChallenge Lorenzo Alexander #WPMOYChallenge Lorenzo Alexander #WPMOYChallenge Lorenzo Alexander #WPMOYChalle… -