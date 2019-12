Vidal-Barcellona | rottura vicina L’Inter in agguato | pronta al prestito I catalani

Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 21 dicembre 2019) Arturoe ilsono ai ferri corti. Il cileno è pronto allae attende l’Inter, dove ritroverebbe Conte. Le speranze dell’Inter di avere Arturosono in crescita. Il centrocampista – come riporta La Gazzetta dello Sport – è vicino allacon il. “Escluso” da Valverde Il rapporto con il tecnico Valverde è ai minimi storici. Soprattutto dopo che mercoledì il 32enne cileno è stato escluso dai titolari del Clasico, il big-match trae Real Madrid. L’abbandono del campo da parte didurante le fasi del riscaldamento non è passato inosservato. Poi, al 55′, l’ex Bayern Monaco è entrato al posto di Semedo. Ma la frattura potrebbe essere non più sanabile. https://www.youtube.com/watch?v=jlY luSJkIU L’Inter alla finestra Le notizie che arrivano dalla ...

