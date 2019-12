Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2019 ore 15 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di sabato 21 dicembre 2019)DEL 21 DICEMBREORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLASULLA A1 TRATTO FIRENZEUN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA FIANO E PONZANONO IN DIREZIONE DI FIRENZE; RESTIAMO PROPRIO SULLA A1 DOVE E’ IN CORSO L’ESODO PER LE VACANZE NATALIZIE; NEL DETTAGLIO AL MOMENTO CI SONO LUNGHE CODE A PARTIRE DAL BIVIO CON LA A24TERAMO FINO A VALMONTONE; PROSEGUENDO IN DIREZIONE NAPOLI SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI FINO A CEPRANO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ INCOLONNAMENTI SULLA DIRAMAZIONESUD, TRA MONTEPORZIO E SAN CESAREO; E A CAUSA DELL’ESONDAZIONE DEL FIUME AMASENO CHIUSA AL TRAFFICO LA STRADA PROVINCIALE GUGLIETTA VALLEFRATTA TRA IL KM 0+500 ED IL KM 5; CHIUSE ANCHE LE PROVINCIALI LENOLA TRA I KM 1+000 E 3+000, AUSENTE TRA IL 17 E 18, E LE REGIONALI DI LEONESSA TRA IL KM 41 E 43, E 637 DI ...

