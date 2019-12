Vi piacciono gli smartphone pieghevoli? Uno potrebbe arrivare da Vivo al Mobile World

Leggi la notizia su tuttoandroid

(Di sabato 21 dicembre 2019)ha già iniziato ad inviare gli inviti per un evento di presentazione in programma a Barcellona per il 23 febbraio 2020. Ecco cosa sappiamo L'articolo Vigli? UnodaalCongress 2020 proviene da TuttoAndroid.

itsiolee : @annamosenevia @Sarasg1309_ Ecco perché. Sono d'accordo sul fatto che gli huawei facciano ottime foto ma solo in pr… - StefanoPisa1964 : @Mari17272927 @signori_massimo @Lubs82 @RobertaLegale @matteosalvinimi Ma quando le urne non vi piacciono hanno vot… - Sgang1908 : @FedericoFornas2 @PaUsai @lucafe1986 @Agato_Agato Dato che ti piacciono le sentenze, magari sarai il primo circense… -