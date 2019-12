Veterinario balla con un agnello (Di sabato 21 dicembre 2019) Erin Dryden è un medico Veterinario che lavora in una struttura dove un giorno si è presentata una situazione davvero divertente. Era un normale giovedì al Longview Animal Care and Adoption Center di Longview, in Texas, quando la donna si è messa a ballare con un agnello in una danza semplicemente incredibile che è diventata virale. Erin Dryden ha adottato Ursula l’agnello quando è nato. I due sono legatissimi fin da quel primo momento in cui i loro sguardi si sono incrociati. E da allora capita al personale della struttura di vedere l’agnellino seguire la sua amica umana, felice e contento di stare insieme a Erin mentre lei è impegnata a lavorare. Chris Kemper, a capo del rifugio, un giorno stava uscendo dal suo ufficio quando ha immortalato la strana coppia intenta a fare un ballo davvero esilarante. L’agnellino si è messo a saltellare su e giù con una felicità ...

