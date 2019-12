Veronica Burchielli e il ritorno di fiamma con Alessandro Zarino | Lui è

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 21 dicembre 2019) Serena Granato Tra le sue ultime Instagram story,ha risposto alle domande di alcuni utenti Da tempo tiene banco la storia di due protagonisti dell'edizione 2019 di Uomini e donne. Parliamo di. L'ex tronista aveva scelto, a sorpresa, la corteggiatrice originaria di La Spezia e, di tutta di risposta, lei gli aveva riservato un no secco sotto i riflettori del celebre dating-show di Maria De Filippi. A spiazzare il giovane, nella puntata della scelta, non era stato solo il due di picche ricevuto. Dopo essere stato piantato in asso dalla, l'ex tronista campano aveva poi assistito al "sì" giunto dalla sua giovanealla proposta ricevuta in puntata dalla conduttrice, quella di salire sul trono in qualità di neo tronista. E la "scelta nella scelta", che aveva visto protagonisti i due, fa ancora ...

infoitcultura : Alessandro Zarino e Veronica Burchielli prima foto | La vita dopo Uomini e Donne - infoitcultura : ‘Uomini e Donne’, Veronica Burchielli torna sui social dopo la fine del suo trono: le sue parole - fainformazione : Veronica Burchielli e Alessandro Zarino come è finita a telecamere spente E adesso un articolo che riguarda Veroni… -