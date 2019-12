Verissimo | le anticipazioni della puntata in onda il 21 dicembre

Leggi la notizia su tpi

(Di sabato 21 dicembre 2019), leinil 21: tutti gli ospiti Torna l’appuntamento pomeridiano del sabato con, il talk show più amato di Canale 5 che vede come padrona di casa ormai da anni Silvia Toffanin. Tantissimi ospiti animeranno il suo salotto, partendo da interviste esclusive a personaggi di spicco per arrivare a quelle di coppia, spesso esilaranti ma anche spassionate. Di seguito, lediper lache va insabato 212019, a partire dalle 16:00 su Canale 5., gli ospiti e ledi sabato 21Tanti saranno gli ospiti che animeranno l’ennesimadi, un appuntamento pre-natalizio che porta in campo tante novità. Si parte infatti con l’intervista esclusiva a Wanda Nara e Pupo, che saranno presto in prima serata su Canale 5 in ...

zazoomblog : Verissimo Anticipazioni e ospiti di sabato 21 dicembre - #Verissimo #Anticipazioni #ospiti - KontroKulturaa : 'Ci vogliamo sposare...': anticipazioni Verissimo. Da Silvia Toffanin l'annuncio di Federica Panicucci - - BiasiErika : Anticipazioni di #Verissimo ???? ADOROOOO??? #Immobile10piu1 -