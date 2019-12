Venezia | torna l' acqua alta Turisti in fuga | gli albergatori | «Tornate | sappiamo

, 16 dic. (Adnkronos) -. Il Centro Maree del Comune ha rilevato 114 cm12,55 a Punta Salute e 122 cm in mare, contro i 120 previsti, allagando così il 30 per cento del centro storico. Per domani martedì 17 dicembre saranno possibili 105 cm13,20.

: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA63-63 2/2 Rodriguez, e a 3’25” dalla finela parità al Taliercio Coast to coast rapidissimo di Rodriguez che subisce il fallo di De Nicolao (ed è il): due tiri liberi 63-61 CHE HA FATTO DAYE! Tre finte su Brooks, che sulla terza se ne va e lascia campo libero per la sua tripla! 0/2 De Nicolao E arriva l’antisportivo contro Sergio Rodriguez, che non aveva la possibilità ...