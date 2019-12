Vanessa Incontrada si sente più spagnola o italiana? La sorprendente risposta

Vanessa Incontrada - Favino - Cortellesi : i monologhi più belli degli ultimi 10 anni : Abbiamo avuto modo di discorrere sulle parole, i termini coniati e riesumati che hanno caratterizzato questi ultimi 10 anni, abbiamo parlato di arte e di provocazioni, di mode e influencer. Ed è ora tempo di dedicarsi, ancora una volta, all’arte, alla performance, alla commedia, alla grande eredità che ci lasciarono greci e latini, il teatro. Dieci anni di monologhi, di riflessioni e lacrime, soliloqui che hanno cavalcato l’onda del tempo, ...

Vanessa Incontrada - conoscete il suo compagno? Chi è il tatuato imprenditore [FOTO] : Vanessa Incontrada è sempre stata molto amata dal pubblico e la sua partecipazione, in veste di conduttrice allo show “20 anni che siamo italiani“, accanto a Gigi D’Alessio ha confermato il gradimento e la fiducia dei telespettatori nei suoi confronti. Di lei sappiamo molto, ma avete mai visto il suo compagno? Chi è il compagno […] L'articolo Vanessa Incontrada, conoscete il suo compagno? Chi è il tatuato imprenditore ...

“Aspettatemi…”. Sguardo spento e poche parole. Vanessa Incontrada sorprende tutti così : Il 6 dicembre è andata in onda la seconda puntata di “20 anni anni che siamo italiani”, programma di Rai 1 condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. La messa in onda si è rivelata una puntata decisiva per Vanessa che, sfidando il chiacchiericcio degli ultimi tempi riguardo il suo aspetto fisico ‘poco in forma’, ha provato a fare conoscere al suo pubblico e ai suoi fan, cosa pensasse davvero della bellezza e su ...

Vanessa Incontrada e Sabrina Ferilli - mai più senza! : Vanessa Incontrada - Sabrina Ferilli Di questo autunno televisivo ormai archiviato vogliamo ricordare due protagoniste del piccolo schermo, che a loro modo hanno fatto breccia nel pubblico e dimostrato che semplicità e naturalezza oggi più che mai, soprattutto in tv, sono qualità quasi eccezionali. Una è Vanessa Incontrada, l’altra Sabrina Ferilli. La catalana è tornata a vestire i panni di conduttrice a 20 Anni che Siamo Italiani, dopo i ...

Vanessa Incontrada in tv presenta il suo compagno Rossano Laurini : Vanessa Incontrada ha presentato al pubblico durante l’ultima puntata di “20 anni che siamo italiani” il suo compagno Rossano Laurini, chiamato sul palco subito dopo l’esibizione di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Proprio a Rossano, imprenditore di Follonica in Toscana, con cui Vanessa Incontrada è sentimentalmente legata da 12 anni e padre del figlio Isal, la conduttrice aveva dedicato una parte del suo monologo sulla perfezione: ...

Ascolti di venerdì 13 dicembre 2019 : Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio senza rivali : Gigi D’Alessio-Vanessa Incontrada chiudono in bellezza: la coppia si è aggiudicata la prima serata di ieri, su Rai1, con l’ultimo appuntamento di 20 anni che siamo italiani, che ha registrato 4 milioni 235mila spettatori e il 21.2% di share. Su Canale 5 l’ultimo atto de Il Processo ha avuto 1 milione 510mila spettatori con uno share dell’8.8%. La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su Rete4 ...

Vanessa Incontrada Instagram - messaggio inaspettato ai fan : «Bellissima dentro e fuori» : Tra le cose più belle di questo 2019 mettiamo senza dubbio il monologo di Vanessa Incontrada al programma tv di Raiuno 20 anni che siamo italiani, trasmissione da lei condotta assieme al cantante Gigi D’Alessio. «La perfezione non esiste. Magari me lo avessero detto prima, sai quanto tempo ho passato a cercarla?», questo uno dei passi più forti del suo lungo appassionante discorso, che ha preso il via dalle pesanti critiche sul suo aspetto ...

Vanessa Incontrada presenta a sorpresa il compagno Rossano : «Un uomo speciale» : Vanessa Incontrada si ‘spoglia’ di ogni segreto e nella prima serata dello show di RaiUno chiama a sorpresa il compagno sul palco, presentandolo al pubblico. D’altra parte, se l’attrice è la donna che oggi vediamo lo si deve anche a lui. Lo aveva spiegato nel monologo di cui si era fatta protagonista nella puntata precedente di 20 anni che siamo italiani, il programma del venerdì sera portato avanti con successo insieme a Gigi D’Alessio. ...

Vanessa Incontrada - un colpo al cuore in diretta : chi fanno entrare a sorpresa sul palco - lei crolla : Fuoriprogramma per Vanessa Incontrada a 20 anni che siamo italiani, lo show di Raiuno condotto dalla spagnola in tandem con Gigi D'Alessio. Dopo l'esibizione del cantante napoletano in coppia con la compagna Anna Tatangelo, sul palco viene chiamato a sorpresa anche Rossano Laurini, imprenditore da 1

‘Ma allora è vero!’. Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio - la conferma arriva dopo lo show : Il cuore degli italiani è grande e per Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio, lo show di Rai1 ha chiuso la puntata in grande stile. Quello di “20 anni che siamo italiani” è un successo confermato, visto che gli ascolti hanno subito un incremento notevole di settimana in settimana. A seguire, si qualificano su Canale 5 “Il Processo”, che riafferma il suo 8,8% di share. Ottimi i numeri di “Quarto Grado” su Rete4, che raggiunge 1.458.000 ...

Ascolti di venerdì 13 dicembre 2019 : Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio senza rivali : Gigi D’Alessio-Vanessa Incontrada chiudono in bellezza: la coppia si è aggiudicata la prima serata di ieri, su Rai1, con l’ultimo appuntamento di 20 anni che siamo italiani, che ha registrato 4 milioni 235mila spettatori e il 21.2% di share. Su Canale 5 l’ultimo atto de Il Processo ha avuto 1 milione 510mila spettatori con uno share dell’8.8%. La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su Rete4 ...

Vanessa Incontrada in diretta Rai chiama Rossano Laurini : «E' il mio compagno - lui mi disse "Devi sorridere dei tuoi difetti"» : Tenero fuoriprogramma nell?ultima puntata di "20 anni che siamo italiani". Vanessa Incontrada presenta al pubblico Rossano Laurini, il riservatissimo compagno della conduttrice,...

Vent’anni che siamo italiani - Vanessa Incontrada porta sul palco il suo compagno Rossano Laurini : La bellissima Vanessa Incontrada ha presentato al pubblico il suo compagno, Rossano Laurini, durante l’ultima puntata di “20 anni che siamo italiani“, il programma che ha condotto su RaiUno insieme a Gigi D’Alessio. Dopo il bellissimo monologo della scorsa settimana, nel quale l’attrice invitava ad accettarsi e ad amarsi per come si è, ha fatto salire sul palco l’imprenditore toscano al quale è legata da 12 ...

Striscia la Notizia - “Claudio Bisio umilia Vanessa Incontrada con battute sul suo fisico” : Il body shaming su Vanessa Incontrada avrebbe un colpevole: Claudio Bisio. La pensano così a Striscia la Notizia. Dopo il dolorosissimo monologo sfogo della showgirl nel programma Vent’anni che siamo italiani, durante il quale tra le lacrime ha ricordato le sofferenze passate per le critiche e le prese in giro sul suo peso e le sue forme, nell’ultima puntata del tg satirico di Antonio Ricci è andato in onda un servizio con almeno una decina di ...