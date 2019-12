Va in ospedale con dolori all’addome | i medici gli trovano una bottiglia di vetro nel

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 dicembre 2019) Va inlamentando fortiall’addome e dagli esami iscoprono che ha unadinel retto. È quanto successo in Cina ad un uomo di 60 anni, che, come riferisce il quotidiano Metro, si è giustificato dicendo che si era trattato di un incidente perché aveva usato laper grattarsi, dal momento che aveva un forte prurito. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in sala operatoria e subito operato dal momento che laavrebbe potuto rompersi e causargli delle lesioni gravissime. La, lunga circa 18 centimetri, si trovava piuttosto in profondità nel suo retto ma l’intervento è andato a buon fine: isono riusciti ad estrarla senza romperla e il chirurgo che ha operato il 60enne l’ha immortalata, diffondendo l’immagine ai media per diffidare chiunque dall’imitare quanto fatto ...

