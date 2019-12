Usa | tragedia di Ustica | accordo tra Istituzione Bologna Musei e l’University of Lincoln

Leggi la notizia su ildenaro

(Di sabato 21 dicembre 2019)e University of(UK) annunciano la firma di un memorandum d’intesa internazionale che sancisce l’intenzione di lavorare a future iniziative di comune interesse nel campo della valorizzazione del patrimonio culturale controverso, mediante attività e progetti condivisi. L’nasce in seguito a una visita-studio al Museo per la Memoria dicompiuta nello scorso mese di luglio da Heather Hughes, docente di Cultural Heritage Studies presso il Department of Marketing and Tourism dellaInternational Business School, e da Alessandro Pesaro, digital archivist presso lo stesso ateneo britannico, con l’accompagnamento di Daria Bonfietti, presidente Associazione dei Parenti delle Vittime della Strage di. L’esito proficuo dell’esperienza di visita ha consentito di gettare le basi per un confronto tra due istituzioni culturali che lavorano ...

