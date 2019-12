Una vita anticipazioni | la proposta di Samuel interrotta dal malore di Celia | panico ad

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

(Di sabato 21 dicembre 2019)e Lucia sono tornati dal loro viaggio ma quello che potrebbe esser successo tra i due, anche se non c’è stato nulla, fa molto discutere gli abitanti di Acacias 38. In ogni casosa bene che deve fare il prima possibile la mossa decisiva. Sa che ha poco tempo e che Lucia deve diventare subito sua moglie per questo si prepara alladi matrimonio. Che cosa accadrà dunque? Lo scopriamo con leche ci rivelano proprio la trama della puntata di Unain onda il 23 dicembre 2019. Vi ricordiamo che le soap di Canale 5 questa settimana non andranno in onda alla domenica ( leggi qui il calendario delle feste natalizie). Unatorna quindi lunedì e va in onda al posto di Beautiful. UNA: LA TRAMA DELLA PUNTATA DEL 23 DICEMBRE 2019 Rosina e Susana hanno scoperto che il ragazzo che pensavano fosse morto per causa loro in ...

Pontifex_it : Rendiamo grazie per tutto il bene che c’è nel mondo, per i tanti che si impegnano gratuitamente, per chi spende la… - fattoquotidiano : Roberto Rosso, chi è il ‘ras di Vercelli’ arrestato per voto di scambio: gli inizi con la Dc, una vita in Forza Ita… - GiuseppeConteIT : Ho visitato le strutture della Fondazione @SantaLuciaIRCCS, ho ascoltato tante storie. La missione della fondazione… -