Una Vita anticipazioni | ANTOÑITO e LOLITA | in bianco la prima notte di nozze

Leggi la notizia su tvsoap

(Di sabato 21 dicembre 2019) Chi l’ha detto che ladideve innescare obbligatoriamente la passione? Di certo non è quello che succederà ad(Alvaro Quintana) e la domestica(Rebeca Alemany) nelle prossime puntate italiane della telenovela Una; nonostante l’ufficializzazione della loro unione, i neo sposini non riusciranno infatti a stare insieme “intimamente”, almeno per il momento. Scopriamo insieme il perché… Una, news: il matrimonio diSe avete letto in precedenza i nostri post dedicati allesulle storie ambientate ad Acacias, sapete già che a celebrare letra il Palacios e la sua amata sarà Padre Telmo Martinez (Dani Tatay); come se non bastasse, alla funzione prenderanno parte anche Maria Luisa (Cristina Abad) e Victor (Miguel Diosdado), di ritorno da Parigi per qualche giorno. Tutto trascorrerà senza ...

