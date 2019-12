“Una tela su cui dipingere” Cecilia Zagarrigo | la corteggiatrice di UeD si mostra così e

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 21 dicembre 2019) Forse non tutti sanno cheè stata la prima tentatrice ad essere stata scelta dalla produzione di Temptation Island Vip. Un bel colpo per il programma e anche per, visto che ha attirato l’attenzione del fidanzato di Anna Pettinelli, volto noto della televisione. La torinese, inoltre, è stata desiderata anche da Maria De Filippi nel suo Uomini e Donne, il dating show a cui ha partecipato nelle vesti didi Oscar Branzani. Ma anche quella storia andò male e, per una serie di incompatibilità con il tronista, ha abbandonato il programma. La bella mora tatuata ha ritentato le sorti della dea bendata, sperando di incrociare anche una bella freccia di Cupido. Infatti, è tornata una seconda volta nello studio di Uomini e Donne, chiamata da Luca Onestini. Maha dovuto competere anche con Giulia Latini e Soleil Sorge e, per l’ennesima volta, ha ...

ItalyMFA : Il Sottosegretario @ManlioDS inaugura 'Farnesina #DigitalArt Experience'. “Un progetto che esporteremo nel mondo. O… - SalaLettura : RT @ROGERSALUCCI: Gerbera a retweeté @SalaLettura · “Almeno una volta ogni quindici giorni un’intera squadra di fornitori arrivava con cent… - ROGERSALUCCI : Gerbera a retweeté @SalaLettura · “Almeno una volta ogni quindici giorni un’intera squadra di fornitori arrivava co… -