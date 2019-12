Un pianeta da salvare | gli effetti su clima e ambiente nell’ultimo decennio

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di sabato 21 dicembre 2019) Di queso, oltre alle innovazioni tecnologiche, ai cambiamenti sociali e ai nuovi scenari politici ed economico-culturali, resterà anche se non soprattutto l’impatto che il nostro modo di vivere ha avuto sul, con conseguenze che preoccupano sempre più persone. Una rischio Ilche si sta concludendo è stato drammatico dal punto di vista ambientale e il cambiamentotico, con le sue conseguenze, è ogni giorno di più portato all’attenzione del dibattito pubblico. Mai come in questi ultimi dieci anni è stata alta l’attenzione della popolazione mondiale sulle condizioni di salute della Terra, anche se non soprattutto per i drammaticiche all’ordine del giorno si manifestano davanti ai nostri occhi. Animali estinti, mari inondati dalla plastica e dai rifiuti, fenomeni meteorologici violenti e atipici, salute dell’ecosistema e dei suoi ...

nino_giovanni : RT @Avvenire_Nei: Clima. La scoperta dei «fiumi volanti» può aiutarci a salvare il pianeta - EAmbientale : @nutriaidonlus @p4f_Torino @RespSocialeRai A fianco dei giovani per salvare il pianeta - robertoalciati : La scoperta dei «fiumi volanti» può aiutarci a salvare il pianeta -