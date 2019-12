Un accordo energetico tra Russia ed Ucraina è vicino

Leggi la notizia su it.insideover

(Di sabato 21 dicembre 2019) Il dialogo tra Mosca e Kiev continua a produrre buoni frutti ed a favorire la distensione tra le due nazioni rivali. Maros Sefcovic, vice presidente della Commissione europea, ha infatti annunciato che le parti sono giunte, dopo lunghi colloqui mediati dall’Unione europea, ad undi principio sul rinnovo dell’intesa che consente il transito del gas russo attraverso il territorio ucraino verso il resto del Vecchio Continente. Sefcovic ha definito l’come ” una notizia molto positiva tanto per Bruxelles quanto per Mosca e Kiev. La compagnia statale russa Gazprom ha reso noto che le parti continueranno il loro dialogo a Minsk, in Bielo, a partire da venerdì. Una ritrovata intesa L’incontro tra Maros Sefcovic ed i ministri dell’Energia ucraini e russi si è svolto a dieci giorni di distanza dal meeting tra il presidente ucraino ...

