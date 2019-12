Ultimo colpo delle offerte Amazon di Natale | prezzo Huawei P30 Lite più basso che mai il

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di sabato 21 dicembre 2019) Ledici riservano oggi 21 dicembre l'ultima chicca del tutto in attesa: ildelP30continua a scendere ancora in prossimitàfeste e risulta essere un'ottima occasione per chi vorrà donarlo a qualcuno o regalarselo immediatamente. Solo pochi giorni fa, sempre tra ledi, avevamo dedicato un doveroso approfondimento al ridelP30. Il telefono di gamma media era giunto a costare 234 euro, già di per se un valore ben appetibile per chi puntava all'acquisto. Proprio oggi 21 dicembre invece, pure per dare il via alla stagione invernale oramai cominciata, lo stesso dispositivo abbatte la soglia dei 230 ed in effetti è in vendita a soli 229 euro.box="B07R1Y57YF" Alqui indicato non andrà applicato alcun costo di spedizione nonostante il telefono non benefici del servizio Prime. ...

