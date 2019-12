Ultime Notizie Roma del 21-12-2019 ore 15 | 10

Ultime Notizie Roma del 21-12-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione sabato 21 dicembre in studio Giuliano Ferrigno in consiglio dei ministri è arrivato il decreto ad hoc sulle intercettazioni si è deciso quindi di non inserire le norme nelle milleproroghe anche sul tavolo le consiglio che le principali novità di quest’ultimo niente class action fino a ottobre monouso per scooter anche nel 2020 altri due anni di sperimentazione sugli animali per ...

Ultime Notizie Roma del 21-12-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno maltempo in primo piano la strada era stata chiusa per allerta ma nonostante il divieto un uomo ha deciso comunque di proseguire di guadare Il torrente finendo travolto dalla corrente morto così un automobilista in Friuli Venezia Giulia provincia di Pordenone le autorità locali a causa del maltempo avevano diramato un allerta arancione che comporta una serie di ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 2020 - cosa cambia e cosa resta uguale : Pensioni ultime notizie: Quota 100 2020, cosa cambia e cosa resta uguale Pensioni ultime notizie: si potrà usufruire di Quota 100 se si matureranno i requisiti contributivi e anagrafici entro il 31 dicembre 2021. Per i beneficiari under 67 che lavorano spunta un nuovo adempimento. Omicidio Rosboch: condannato a 30 anni Defilippi, la cassazione conferma Pensioni ultime notizie: chi può usufruire di Quota 100 I requisiti per accedere a ...

Ultime Notizie Roma del 21-12-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Un buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio in apertura la politica questa mattina in consiglio dei ministri decreto ad hoc sulle intercettazioni ed anche il milleproroghe tra le principali novità niente class action e fino ad ottobre bonus per scooter anche nel 2020 altri due anni di sperimentazione sugli animali per le droghe questo governo deve andare avanti senza ...

Ultime Notizie Roma del 21-12-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buongiorno della redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio questa mattina in consiglio dei ministri decreto ad hoc sulle intercettazioni si è deciso di non inserire le norme nel milleproroghe anche sul tavolo del Consiglio dei ministri di oggi tra le principali novità di quest’ultimo niente class action fino ad ottobre bonus per scooter anche nel 2020 e altri due anni di sperimentazione ...

Ultime Notizie Roma del 21-12-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora un buongiorno della azione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio prosegue la giornata di maltempo su tutta l’Italia da nord a sud precipitazioni intense venti forti e mare agitato le allerte riguardano diverse regioni Umbria Lazio Abruzzo Molise Campania Basilicata Calabria Puglia emilia-Romagna friuli-venezia Giulia Lombardia via Liguria Toscana Sardegna in Liguria frane ...

Ultime Notizie Roma del 21-12-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio arriva questa mattina in consiglio dei ministri un decreto ad hoc sulle intercettazioni si è deciso di non inserire le norme nel €1000 che anch’esso sul tavolo del Consiglio dei ministri di oggi tra le principali novità di quest’ultimo niente class action nei fino ad ottobre bonus per scooter anche nel 2020 ...

Ultime Notizie Roma del 21-12-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio è una giornata di maltempo sull’Italia allerte meteo diffuse da nord a sud allerta di colore arancione in Basilicata Campania emilia-Romagna friuli-venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Molise Sardegna Toscana ed Umbria allerta Gialla in Calabria in Piemonte in Veneto prevista nuova acqua alta a Venezia fino a 130 cm il premier ...

Ultime Notizie Roma del 21-12-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio maltempo sull’Italia arancione l’allerta in Basilicata in Campania emilia-Romagna friuli-venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Molise Sardegna Toscana ed Umbria allerta Gialla in Calabria Piemonte Veneto prevista nuova acqua alta Venezia fino a 125 130 cm il premier Giuseppe Conte annuncia 530 milioni per chi ha ...

Ultime Notizie Roma del 20-12-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno apertura dell’ ex Ilva Perché i commissari straordinari del ex stabilimento di arcelormittal in udienza a porte chiuse al tribunale di Milano hanno raggiunto oggi L’intesa di base per la trattativa della ristrutturazione del contratto originario di affitto e vendita degli stabilimenti prenotazione finanziaria di rilancio del polo siderurgico di Taranto è tutto ...