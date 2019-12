Ultime Notizie Roma del 21-12-2019 ore 13 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di sabato 21 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno maltempo in primo piano la strada era stata chiusa per allerta ma nonostante il divieto un uomo ha deciso comunque di proseguire di guadare Il torrente finendo travolto dalla corrente morto così un automobilista in Friuli Venezia Giulia provincia di Pordenone le autorità locali a causa del maltempo avevano diramato un allerta arancione che comporta una serie di prescrizioni compresa la chiusura di alcune strade per quella dove è morto l’uomo tanto che l’accesso era stato chiuso con una sbarra da 40 a Venezia si è presentata Oggi toccano i 120 centimetri sul Medio mare 7:40 al di sotto di una previsione del centro maree del comune in 130 cm il fenomeno Si ripresenterà domani quando è prevista una qua alta di 130 cm migranti si infiamma lo scontro tra Salvini e Conte sul casol’ex ...

OfficialASRoma : ???? Diego Perotti ha segnato in tre delle ultime quattro partite contro la Fiorentina in Serie A Altre curiosità in… - SkyTG24 : Migliaia le #Sardine alla manifestazione con lo slogan #RomaNonsiLega. Tra loro, questa ragazza che ha imitato il d… - RaiPlay : ? BREAKING NEWS ? Le ultime notizie del @Tg1Raiofficial però hanno qualcosa di familiare ?? #VivaRaiPlay #Fiorello… -