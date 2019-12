Ultime Notizie Roma del 21-12-2019 ore 12 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di sabato 21 dicembre 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Un buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio in apertura la politica questa mattina in consiglio dei ministri decreto ad hoc sulle intercettazioni ed anche il milleproroghe tra le principali novità niente class action e fino ad ottobre bonus per scooter anche nel 2020 altri due anni di sperimentazione sugli animali per le droghe questo governo deve andare avanti senza indugi e polemiche chi rema contro rema contro Ha detto il capo del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio in colloquio con il quotidiano Repubblica sul quale ha evidenziato la necessità di un cambio di Passo a gennaio si ripartirà con una nuova agenda un nuovo cronoprogramma per mettere in chiaro ciò che si vuole realizzare i primi passi compiuti in legge di bilancio sono stata importante ha detto Di Maio su Alitalia ancora sei mesi di tempo per ...

OfficialASRoma : ???? Diego Perotti ha segnato in tre delle ultime quattro partite contro la Fiorentina in Serie A Altre curiosità in… - SkyTG24 : Migliaia le #Sardine alla manifestazione con lo slogan #RomaNonsiLega. Tra loro, questa ragazza che ha imitato il d… - RaiPlay : ? BREAKING NEWS ? Le ultime notizie del @Tg1Raiofficial però hanno qualcosa di familiare ?? #VivaRaiPlay #Fiorello… -