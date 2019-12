UFFICIALE – Esonero in Serie A | salta un’altra panchina!

Leggi la notizia su inews24

(Di sabato 21 dicembre 2019)A:un’altra panchina importante nel campionato nostrano. L’annuncio è arrivato in mattinata con un comunicatoinA: Vincenzo Montella non è più l’allenatore della Fiorentina. La decisione è stata resa nota dal club viola con un comunicatoattraverso il proprio sito. Fatale per il tecnico napoletano è stata … L'articoloinA,un’altraproviene da www.inews24.it.

SkySport : ? #UltimOra #Fiorentina ? Ufficiale l'esonero di Vincenzo #Montella ?? Nei prossimi giorni il nome del sostituto… - DiMarzio : #Fiorentina, ufficiale l'esonero di #Montella: il comunicato - GMontalesi : RT @SkySport: ? #UltimOra #Fiorentina ? Ufficiale l'esonero di Vincenzo #Montella ?? Nei prossimi giorni il nome del sostituto #SkySerieA h… -