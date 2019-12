Udinese Cagliari LIVE | sintesi | tabellino | moviola e cronaca del match

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Alla Dacia Arena, la 17ª giornata di Serie A 2019/20 tra, risultato,(Dal nostro inviato Sergio Cadeddu) – Alla Dacia Arena di Udine,si affrontano nelvalido per la 17ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 15:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com

juventusfc : Don't miss! Solo per #JuventusMember ?????? Oggi scattano le vendite riservate per #JuveCagliari e #JuveUdinese! ??… - CagliariNews24 : ?? MATCH DAY ?? Alle 15 il fischio d'inizio di #UdineseCagliari ?? Segui la diretta sul nostro sito - infoitsport : Le probabili formazioni di Udinese-Cagliari: Sema torna titolare a sinistra -