Udinese-Cagliari 2-1 | Fofana sfonda la porta | Joao Pedro non basta | le pagelle di

(Di sabato 21 dicembre 2019) Si è concluso il primo match di oggi valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campoche hanno dato vita ad una partita scoppiettante fino all’ultimo minuto. L’è alla ricerca di punti per la salvezza, i sardi puntano la qualificazione in Europa. La partita ha regalato spettacolo ed emozioni, l’avvio di partita sembra di marca delma la squadra di Maran sbaglia tantissimo soprattutto con Nainggolan e Rog. L’è invece concreta e passa in vantaggio con un gran gol di De Paul. Nel secondo tempo zampata diper il pareggio, gioia che però dura poco,lae trova il gol del definitivo 2-1. Scatto salvezza dell’, si ferma invece il, le: Musso 6; Larsen 6, De Maio 6.5, Ekong 5.5, Nuytinck 6.5, Sema 6.5 ...

