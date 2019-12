Tu si que vales – L’album | anticipazioni stasera 21 dicembre su Canale 5

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tu si que– L’album:21su5 Questa sera, a partire dalle 21:20, su5 andrà in onda la puntata riepilogativa di Tu si que vale 2019. Finisce così lo show televisivo in prima serata che tiene incollati milioni di telespettatori e che permette a molti talenti, di età e specialità diverse, di emergere, far emozionare o divertire il pubblico. Città Segrete – Londra:212019 Rai 3 Tu si que: la puntata conclusiva del 2019 È da non perdere l’appuntamento di questa sera con Tu si queche darà modo sia di rivivere le forti emozioni, dovute alle eccezionali esibizioni che hanno contraddistinto quest’ultima edizione, che tornerà a far divertire con le esilaranti gags dei concorrenti più strambi; il tutto concentrato in un’unica serata. La finale dello show si ...

