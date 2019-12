Trump lancia ufficialmente le forze spaziali americane | avranno 16 mila unità | primo

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019) Donaldla Us Space Force, le, ilnuovo servizio militare Usa in oltre 70 anni, ossia dal 1947, quando l’aviazione fu separata dall’esercito. “Lo spazio è il nuovo dominio mondiale di combattimento in guerra“, ha dichiaratomentre firmava nella base di Andrew, alle porte di Washington, il National Defense Authorization Act del 2020, che stanza oltre 700 miliardi di dollari per la difesa istituendo anche la nuovamilitare. “Sullo sfondo delle gravi minacce alla nostra sicurezza nazionale, la superiorità americana nello spazio è assolutamente vitale: siamo ancora i leader, ma non abbastanza. In breve tempo lo saremo molto di più“, ha assicurato il presidente. “È il prossimo grande capitolo nella storia delle nostrearmate“, gli ha fatto eco il vicepresidente Mike ...

