Trump assedia la Germania (Di sabato 21 dicembre 2019) Gli Stati Uniti non dimenticano Angela Merkel. E soprattutto non dimenticano la Germania e le sue politiche strategiche. La politica tedesca, con il surplus commerciale e soprattutto con l’idea di avere un’Unione europea come proprio cortile di casa, non piace agli Stati Uniti, che ormai da anni hanno iniziato a capire che Berlino si è assunta troppe libertà nel Vecchio continente senza dare nulla in cambio. Donald Trump ha iniziato la sua corsa alla Casa Bianca con un obiettivo: evitare che l’Europa ricevesse più di quanto dà all’America. C’era anche questo negli ideali dell’America First per la sua presidenza. E in questa politica rientra inevitabilmente una Germania troppo forte per gli strateghi americani. L’ultima mossa di Trump è molto netta: le sanzioni contro le società che operano nella costruzione del gasdotto Nord Stream 2 che ...

Leggi la notizia su it.insideover

Trump assedia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Trump assedia