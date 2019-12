Trovano portafoglio con 200 euro dentro e lo restituiscono Il proprietario | “Darò loro

Leggi la notizia su tpi

(Di sabato 21 dicembre 2019)con 200e loalDue giovani senegalesiunper strada e loal, un imprenditore di Asti. Al suo interno c’erano 200e tutti i documenti: per questo Massimo, quando ha ritrovato ilancora intatto e con tutti i suoi averi, ha deciso di ricompensare i due ragazzi di 20 anni. Come? Con un premio in denaro e la promessa di trovareun lavoro. “Li ho ringraziati con un premio in denaro per avermi ridato il portafogli ma spero di poter fare anche altro: mi spenderò affinché trovino lavoro, se dovessi sapere di qualche opportunità e io stesso li terrò a mente per la mia azienda”, racconta Massimo, che l’imprenditore, a Repubblica. “Un gesto inaspettato e molto significativo. Li ho incontrati, ho dato50come forma di ringraziamento ma ho chiesto ...

StefanoDRUMSCA : Asti, trovano un portafoglio con 200 euro e lo restituiscono. Il proprietario: 'Li aiuterò a trovare un lavoro, mag… - rep_torino : Asti, trovano un portafoglio con 200 euro e lo restituiscono. Il proprietario: 'Li aiuterò a trovare un lavoro, mag… - lavocediasti : Due giovani trovano portafoglio con 190 euro e lo portano alla Polizia -