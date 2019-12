Tripoli | cecchini pronti a entrare in azione

Leggi la notizia su it.insideover

(Di sabato 21 dicembre 2019) Guerra di droni e di. Mentre dai fronti sia politici che militari si attende l’arrivo di sostanziali novità in grado di superare l’attuale momento di stallo, il conflitto aè entrato in una vera e propria fase di attesa. Si aspettano rinforzi, si attendono ordini od annunci eclatanti: nel frattempo, per l’appunto, a parlare sono soprattutto i rumori prodotti dagli spari deie dalle bombe sganciate dai droni. Tiratori scelti e ben addestrati e velivoli senza pilota appaiono sempre più decisivi e, nella maggior parte dei casi, si tratta oramai di uomini e mezzi provenienti dall’estero. Dalla Turchia oppure dalla Russia. Il sempre più decisivo ruolo deila guerra coinvolge tutti e tutto: i fronti soni sì lontani, si fa per dire, tra i 10 ed i 25 chilometri dal centro, i combattimenti si svolgono in gran parte nelle ...

mar__bru : Tra cecchini e cellule dormienti: «A Tripoli aspettiamo l'ordine poi tanti si uniranno ad Haftar» - PencoG : RT @PencoG: Corriere UP: Tra cecchini e cellule dormienti: «A Tripoli aspettiamo l’ordine poi tanti si uniranno ad Haftar» Tra cecc… - bianca_caimi : RT @Corriere: Tra cecchini e cellule dormienti: «A Tripoli aspettiamo l’ordine poi tanti si uniranno ad Haftar» -