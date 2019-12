Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto Salerno- Hanno deciso di celebrare così il triste anniversario della, i dipendenti delladi Battipaglia che pubblicheranno unintegrale che racconta la storia triste dell’acquisizione da parte della multinazionale indiana Jindal, finita nelladelle attività produttive e nella loro cassa integrazione. Due giorni fa presso la sede della Cgil di via Manzo, i lavoratori e rappresentanti sindacali hanno tenuto, con le segreterie nazionali di categoria, un incontro per mettere a punto le iniziative utili a rilanciare la vertenza, alla luce anche della scadenza della cassintegrazione prevista a marzo. Come dicono i lavoratori c’è speranza … “Hope a new year”. L'articolo, ilchelaproviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** #Treofan, il #Video che “celebra” la #Chiusura dello stabilimento ** - ottochannel : VIDEO - Treofan, i sindacati rilanciano: 'Il Governo ci aiuti' - ottochannel : VIDEO - Treofan, i sindaci rilanciano: 'Il Governo ci aiuti' -