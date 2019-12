Trasferta emiliana per il Napoli | Gattuso | “Stiamo lavorando duramente” I convocati

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Domani gli azzurri del neo mister Gennarosaranno di scena a Reggio Emilia, per l’ultima gara di campionato prima della sosta natalizia. Il mister alla vigilia del match del Mapei Stadium col Sassuolo in programma per le ore 20 e 45, chiede il sostegno dei tifosi per questo momento molto delicato. Mentre fa sapere che in casasi sta giàduramente. “Di questi miei primi giorni a– raccontaall’Ansa – ho notato la foto dell’abbraccio del presidente a Insigne. Dobbiamo ripartire da lì, questa squadra ha dato tanto alla città e penso che in questo momento i giocatori hanno bisogno che tutti gli facciano sentire affetto, dal club ai tifosi”. “La squadra – continua ringhio – si è consegnata a me, stannoduro e io non ho paura, mi devo mostrare duro e devo dare tranquillità alla ...

