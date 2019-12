Traffico Roma del 21-12-2019 ore 15 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di sabato 21 dicembre 2019) TEMPORANEAMENTE CHIUSA PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA VIALE DI PORTA ARDEATINA TRA LARGO CHIARINI GIOVANNI E PIAZZALE OSTIENSE NLLE DUE DIREZIONI, PER LO STESSO MOTIVO SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA APPIA NUOVA ALL’ALTEZZA DI VIA DON ORIONE E IN PIAZZA NUMA POMPILIO. Lido di Ostia – Largo delle Sirene: fra Lungomare Paolo Toscanelli e Via delle Sirene tratto chiuso dalle 13:00 del 21 dicembrecaduta di materiale edile da edificio NELA ZONA DI CASASLBERTONE CHIUSA ALPIAZZA SANTA MARIA CONSOLATRICE PER UNA MANIFESTAZIONE DENOMINATA PRESEPE VIVENTE. ———————– AUTORE: SILVIA SCIUBBA In collaborazione con Luce Verde infomobilitàL'articolodel 21-12-ore 15:30 proviene daDailyNews.

