Traffico Roma del 21-12-2019 ore 14 | 30

(Di sabato 21 dicembre 2019) SUL RACCORDO ANULARE CODE PERINTENSO DALLO SVINCOLO DELL’ ARDEATINA FINO ALLANINA IN CARREGGIATA ESTERNA. RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE DEL MURO TORTO TRA PIAZZALE FLAMINIO E PIAZZALE BRASILE DIREZIONE PIAZZA FIUME. UN ALTRO INCIDENTE SU VIA CASSIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA VIBO MARIANO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. UN TERZO INCIDENTE IN VIALE DELLE TRE FONTANE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA VAL FIORITA. TEMPORANEAMENTE CHIUSA PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA VIALE DI PORTA ARDEATINA TRA LARGO CHIARINI GIOVANNI E PIAZZALE OSTIENSE NLLE DUE DIREZIONI. FINO ALLE ORE 18.30 IN PIAZZA DEL POPOLO, LATO PINCIO, MANIFESTAZIONE CON LA PARTECIPAZIONE DI CIRCA 250 PERSONE. MENTRE FINO ALLE 14.00 IN ZONA CASTEL DI LEVA ALTRA MANIFESTAZIONE IN PIAZZALE DON UMBERTO TERENZI: PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI CIRCA 300 PERSONE. POSSIBILI DISAGI ...

