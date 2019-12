Traffico Roma del 21-12-2019 ore 09 | 00

(Di sabato 21 dicembre 2019) Continua ad essere scarsa la ciRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, qualche rallentamento è segnalato sulla tangenziale est tra via delle valli e via dei monti tiburtini in direzione san giovanni: oltre alsi è verificato anche un lieve incidente. A PARTIRE Dalle 10:00 chiusura DI Piazza Santa Maria Consolatrice per CONSENTIRE L’ALLESTIMENTO DEL “presepe Vivente”. Dalle ore 10.30 alle ore 18.30 in Piazza del Popolo, lato Pincio, manifestazione CON LA partecipazione di circa 250 persone. Dalle ore 11.00 alle 14.00 IN ZONA CASTEL DI LEVA ALTRA MANIFESTAZIONE in piazzale Don Umberto Terenzi: prevista la partecipazione di circa 300 persone. Possibili disagi nell’area circostante. in vigore il Piano della Mobilità per lo shopping di Natale: OGGI e DOMANI, domenica 22 dicembre, più corse sulle metro A, B E B1, e tra le 10,30 e le 20,30 sulle principali ...

Traffico Roma del 21-12-2019 ore 08 : 30 : Continua ad essere scarsa la ciRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, qualche rallentamento è segnalato sulla tangenziale est tra via delle valli e via dei monti tiburtini in direzione san giovanni: oltre al Traffico si è verificato anche un lieve incidente. A PARTIRE Dalle 10:00 chiusura DI Piazza Santa Maria Consolatrice per CONSENTIRE L’ALLESTIMENTO DEL “presepe Vivente”. Dalle ore 10.30 alle ore 18.30 in Piazza del ... : Continua ad essere scarsa la ciRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, qualche rallentamento è segnalato sulla tangenziale est tra via delle valli e via dei monti tiburtini in direzione san giovanni: oltre alsi è verificato anche un lieve incidente. A PARTIRE Dalle 10:00 chiusura DI Piazza Santa Maria Consolatrice per CONSENTIRE L’ALLESTIMENTO DEL “presepe Vivente”. Dalle ore 10.30 alle ore 18.30 in Piazza del ...

Traffico Roma del 21-12-2019 ore 07 : 30 : CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, RIDUCENDO LA VELOCITà E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA, EVITANDO BRUSCHE FRENATE, SOPRATTUTTO SULL’ASFALTO RESO VISCIDO DALLA PIOGGIA. RICORDIAMO, INOLTRE, CHE CON LA PIOGGIA LA VELOCITà MASSIMA IN AUTOSTRADA SCENDE A 110 KM /H. A PARTIRE Dalle 10:00 chiusura DI Piazza Santa Maria ... : CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, RIDUCENDO LA VELOCITà E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA, EVITANDO BRUSCHE FRENATE, SOPRATTUTTO SULL’ASFALTO RESO VISCIDO DALLA PIOGGIA. RICORDIAMO, INOLTRE, CHE CON LA PIOGGIA LA VELOCITà MASSIMA IN AUTOSTRADA SCENDE A 110 KM /H. A PARTIRE Dalle 10:00 chiusura DI Piazza Santa Maria ...

Traffico Roma del 20-12-2019 ore 20 : 00 : . SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA TUSCOLANA. SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. . SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI. SI PROCEDEA RILENTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLO SVINCOLO DEL RACCORDO ... : . SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PERINTENSO TRA LA DIRAMAZIONENORD E LA TUSCOLANA. SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA DIRAMAZIONESUD. . SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI. SI PROCEDEA RILENTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLO SVINCOLO DEL RACCORDO ...

Traffico Roma del 20-12-2019 ore 19 : 30 : SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO DI SAN CESAREO E LO SVINCOLO DELL’AUTOSOLE. SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO DI CASAL DEL MARMO E LA FLAMINIA IN CARREGGIATA INTERNA. SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. . SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI TRA LA GALLERIA ... : SULLA DIRAMAZIONESUD CODE A TRATTI PERINTENSO TRA LO SVINCOLO DI SAN CESAREO E LO SVINCOLO DELL’AUTOSOLE. SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PERINTENSO TRA LO SVINCOLO DI CASAL DEL MARMO E LA FLAMINIA IN CARREGGIATA INTERNA. SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA DIRAMAZIONESUD. . SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI TRA LA GALLERIA ...

Traffico Roma del 20-12-2019 ore 19 : 00 : SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN SEGUITO AD UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LO SVINCOLO PER L’AUTOSOLE E SAN CESAREO IN DIREZIONE DELL’AUTOSOLE. SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA LO SVINCOLO DI CASAL DEL MARMO E LKA CASSIA BIS IN CARREGGIATA INTERNA. SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. . SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI TRA ... : SULLA DIRAMAZIONESUD IN SEGUITO AD UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LO SVINCOLO PER L’AUTOSOLE E SAN CESAREO IN DIREZIONE DELL’AUTOSOLE. SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA LO SVINCOLO DI CASAL DEL MARMO E LKA CASSIA BIS IN CARREGGIATA INTERNA. SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA DIRAMAZIONESUD. . SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI TRA ...

Traffico Roma del 20-12-2019 ore 18 : 30 : SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN SEGUITO AD UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LO SVINCOLO PER L’AUTOSOLE E SAN CESAREO IN DIREZIONE DELL’AUTOSOLE. SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA LO SVINCOLO DI CASAL DEL MARMO E LKA CASSIA BIS IN CARREGGIATA INTERNA. SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. . SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI TRA ... : SULLA DIRAMAZIONESUD IN SEGUITO AD UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LO SVINCOLO PER L’AUTOSOLE E SAN CESAREO IN DIREZIONE DELL’AUTOSOLE. SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA LO SVINCOLO DI CASAL DEL MARMO E LKA CASSIA BIS IN CARREGGIATA INTERNA. SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA DIRAMAZIONESUD. . SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI TRA ...