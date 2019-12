Toscana Allerta Meteo 22 Dicembre 2019

Leggi la notizia su retemeteoamatori

(Di sabato 21 dicembre 2019) Scritto da Andrea Pardini ReteAmatori - Weather for Passion La Protezione Civile regioneha emesso il seguente avviso diper domenica 22per rischio Idrogeologico, Temporali, Vento e Mareggiate. Per la giornata di Domenica 22avremo... L'articolo22proviene da ReteAmatori.

Agenzia_Ansa : #Maltempo: uomo muore in #FriuliVeneziaGiulia travolto dalla corrente, un motociclista disperso in un fiume nel… - LaStampa : In Riviera frane, venti con punte di 150 km/h e onde di 5 metri. Attese forti precipitazioni su Emilia Romagna e To… - gennaio71 : RT @Allerta_Meteo: #AllertaMeteo per domani Domenica 22/12/2019 ?? #AllertaArancione in Toscana, FriuliVG, Umbria, Lazio, Veneto, Calabria,… -