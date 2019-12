Torino vince | dopo Greta | ospiterà il raduno mondiale dei FridaysForFuture

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di sabato 21 dicembre 2019) Ha vinto. Il capoluogo piemontese si è aggiudicato l’onore di ospitare ildei Fridays For Future fissato per il prossimo agosto. La recente visita della paladina del climaThunberg nella città della Mole avrà influito sulla decisione finale? Probabile. Resta il fatto che il testa a testa fra la tedesca Dresda e la nostranaè stato vinto largamente dalla seconda. Con oltre il 75% delle preferenze espresse dai rappresentanti del Fridays For Future di tutto il mondo, ora è ufficiale la vittoria della capitale sabauda nella sfida per diventare una delle città simbolo della lotta ai cambiamenti climatici.Thunberg aè una delle città più inquinate d’Europa. Anche per questo motivo la fondatrice del movimento Fridays For Future che si batte per la giustizia climatica ha fatto visita lo scorso 13 dicembre. In 5.000 hanno accolto ...

