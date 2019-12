Torino-Spal oggi in tv | orario d’inizio | programma | probabili formazioni 21 dicembre

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) Diciassettesima giornata per la Serie A di calcio, penultima per quanto riguarda il girone d’andata e ultima di questo 2019.in campo gli altri anticipi in un turno davvero molto spezzettato. Alle 20.45 vanno in campoallo Stadio Olimpico in terra piemontese. I granata vogliono sfruttare il ritorno da titolare di Andrea Belotti per conquistare il successo, la compagine di Ferrara invece deve assolutamente far risultato per evitare un quasi certo esonero di Semplici. Andiamo a scoprire. Seguiin diretta streaming su DAZN: DATA,SABATO 21Ore 20.45 Diretta streaming su DAZN, diretta TV su DAZN1(3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; Aina, Baselli, Rincon, Ansaldi; Berenguer, Verdi; Belotti. All. Mazzarri Indisponibili: Iago Falque, Lyanco, ...

