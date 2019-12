Torino – Spal | Dove vedere l’anticipo delle 20 | 45 di sabato 21 dicembre in diretta e

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di sabato 21 dicembre 2019) Gli anticipi della diciassettesima giornata di Serie A continuano con il match tra. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 e sarà visibile insolo sulla piattaforma streaming DAZN. Ilè reduce da un pareggio in casa del Verona, match conclusosi con il risultato finale di 3 – 3. Laperde invece in casa della Roma e cede il terreno alla fine dei novanta minuti per 3 – 1. Trend positivo per ilche si trova in nona posizione con i suoi 21 punti; una vittoria in questa giornata può confermare il buon momento dei granata. Sempre ultima posizione per lache si trova confinata con i suoi nove punti sul fondo della classifica; partita difficile fuori casa ma non impossibile, un risultato utile potrebbe ridare speranza ai biancocelesti.inl’anticipo di Serie AL’anticipo ...

gazzettaGranata : Diretta Torino-Spal ore 20.45: come vederla in tv e probabili formazioni #TorinoFC #FVCG #SFT - Bertolca10 : Tra le altre gare di giornata spicca in serata l'occasione per il Torino di trovare la vittoria dopo quella sfumata… - sportal_it : Torino, contro la Spal sarà sciopero -